Новые декабристки. Почему мы идем на жертвы ради любимых мужчин?
Обсуждаем с Ольгой Романовой, Вероникой Цепкало, Екатериной Рейферт и Верой Мусаелян
Существует стереотип о том, что жертвенность в любви и отношениях — истинно женская черта. С другой стороны, историй о том, как женщины по доброй воле бросили карьеру, отказались от друзей или интересов ради мужчины встречаются все чаще. Нормально ли это жертвовать собой ради мужчины и чем это может обернуться? Об этом психолог Лена Фейгин и ведущая Дождя Анна Монгайт поговорили со своими гостьями в программе «Женщины сверху».
Гостьи выпуска:
- Супруга и лидер штаба Валерия Цепкало на выборах президента Беларуси в 2020 году Вероника Цепкало
- Журналистка, правозащитница и основательница благотворительного фонда «Русь Сидящая» Ольга Романова
- Певица Вера Мусаелян, невеста политика Ильи Яшина
- Жена экс-губернатора Кировской области Никиты Белых Екатерина Рейферт
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