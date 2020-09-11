Новые декабристки. Почему мы идем на жертвы ради любимых мужчин?

Существует стереотип о том, что жертвенность в любви и отношениях — истинно женская черта. С другой стороны, историй о том, как женщины по доброй воле бросили карьеру, отказались от друзей или интересов ради мужчины встречаются все чаще. Нормально ли это жертвовать собой ради мужчины и чем это может обернуться? Об этом психолог Лена Фейгин и ведущая Дождя Анна Монгайт поговорили со своими гостьями в программе «Женщины сверху».

Гостьи выпуска: