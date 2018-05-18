«Смесь ужаса, стыда, гордости и восторга»: Дмитрий Быков о чувствах к Крымскому мосту и Беломорканалу

Нашумевшее открытие Крымского моста, а также общественная реакция на это помогла Дмитрию Быкову в очередной раз убедиться в том, что все было. Он вспомнил, какие еще архитектурные объекты вызывают у русского человека похожие противоречивые чувства.

Наша жизнь постыдна и запутана.

И хоть я скептический еврей,

Крымский мост останется от Путина.

Хорошо бы только поскорей.

Д. Быков

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