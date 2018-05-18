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«Смесь ужаса, стыда, гордости и восторга»: Дмитрий Быков о чувствах к Крымскому мосту и Беломорканалу
Нашумевшее открытие Крымского моста, а также общественная реакция на это помогла Дмитрию Быкову в очередной раз убедиться в том, что все было. Он вспомнил, какие еще архитектурные объекты вызывают у русского человека похожие противоречивые чувства.
Наша жизнь постыдна и запутана.
И хоть я скептический еврей,
Крымский мост останется от Путина.
Хорошо бы только поскорей.
Д. Быков
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