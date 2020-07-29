В Москве передвинули башню конца XIX века, чтобы ее не снесли

26 июля « Хранители Наследия » опубликовали таймлапс-видео того, как на Складочной улице водонапорную башню 1898–1899 годов передвинули на более чем 100 метров. 22 июля башню весом 1600 тонн укрепили металлическими поясами, распорками и стальными затяжками, отделили от фундамента и начали двигать по балкам-«рельсам». Двигают башню для того, чтобы сохранить историческое здание от сноса, процесс планируют завершить к ноябрю 2020 года.

Как утверждается на сайте «Хранителей Наследия», это первый за 40 лет случай передвижения исторического здания в Москве ради его сохранениях — в последний раз таким способом 1979 году передвигали на 47 метров дом Сытина на Тверской улице. Сделано это было, чтобы сохранить дом и освободить место для нового корпуса «Известий».

Помимо башни, на Складочной улице, где планируют построить жилой комплекс «Шереметьевский» и технопарк, также сдвинут два других исторических здания, которые находятся на территории машиностроительного завода «Борец», — модельную мастерскую и сборочный комплекс. Все три здания, включая водонапорную башню, будут частью технопарка и использованы под офисы и помещения культурной и музейной зоны.

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