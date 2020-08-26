«На пол, *****! Руки за голову, *****!» Задержанный в Минске снял на видео происходившее в автозаке

Жителю Минска Денису Германову удалось снять на видео свое задержание 10 августа. В интервью Tut.by он рассказал, что, когда его выпустили из изолятора на Окрестина, среди личных вещей он обнаружил камеру, которая и записала то, что происходило в автозаке.

Мужчина рассказал, что стоял на проспекте Победителей в «цепочке солидарности», когда «подлетел ОМОН». Задержанию он не сопротивлялся.

В автозаке, помимо Дениса, находились еще несколько задержанных. Судя по голосам, все мужчины. ОМОНовцы положили всех лицом в пол и били лежащих дубинками.

Видео длится 7 минут. Практически безостановочно на протяжении этого времени на кадрах слышны избиения и оскорбления. Слышно, что в какой-то момент один из мужчин стал плакать. За это его еще больше стали избивать. Кто-то говорил, что «просто ехал с работы», но сотрудники ОМОНа не слушали оправдания и продолжали бить лежащих дубинками.

Задержанных называли «животными», не разрешали разговаривать, смотреть на сотрудников ОМОНа, совершать телодвижения — за все это следовали новые удары.

«У меня нога сломана!», — слышно на видео голос одного из задержанных. Сотрудники правопорядка никак на это не отреагировали.

«У нас один инвалид», — говорит мужчина. «Руки за голову! Будет еще один, *****!», — ответил ОМОНовец.

Германов рассказал, что его камера была пристегнута булавкой к байке. Не заметили ее, потому что она небольшая. Когда автозак подъехал к Окрестина, он отстегнул ее и спрятал в носок. «Если бы камеру нашли, меня бы убили», — объясняет мужчина. Личные вещи их попросили сложить в пакет. Надзиратели не заметили камеру среди сигарет, ключей и шнурков.

В интервью Tut.by, он рассказал что на Окрестина людей «били смертным боем». Его самого также избили в изоляторе. Там он провел трое суток. «Через три дня меня судили, дали 12 суток», — рассказывает он.

Когда мест на Окрестина перестало хватать, многих задержанных вывезли в другой изолятор, пустили в душ, показали врачу. «Мы не могли понять, что происходит, думали, это рай: мы увидели матрасы, нам дали белье, мыло, разрешили курить, покормили <…> Осталось 69 человек, когда пришел прапорщик: Пацаны, вы все едете домой. Вас там ждут волонтеры», — рассказал Денис.