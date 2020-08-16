Огромное количество людей вышли на митинг «За свободу» в Минске. Видео

В Минске 16 августа проходит митинг «За свободу!» против действующего президента Александра Лукашенко. По разным оценкам, в акции участвует от 100 до 300 тысяч человек. Издание Tut.by сообщает, что на акцию к стеле вышло не менее 200 тысяч человек.

«МБХ-Медиа» со ссылкой на собственного корреспондента сообщает о, как минимум, 100 тысячах участников акции. Телеграм-канал «Мая краіна Беларусь» передает, что число митингующих уже превысило 300 тысяч.

Участники акции собрались у стелы «Минск — город-герой», однако на площади не хватило места и люди заполнили все близлежащие улицы.

Tut.by сообщает, что на перекрестке улиц Машерова и Победителей перестали работать светофоры. Там нет сотрудников ГАИ, движение на дороге регулируют сами протестующие и автомобилисты.

Участники акции скандируют «Лукашенко — в автозак, Лиду — в автозак!» (Лидия Ермошина — председатель ЦИК Беларуси.— прим. Дождя).

Параллельно аналогичные шествия против действующей власти проходят и в других городах Беларуси.

В 17:00 протестующие планируют пройти маршем от стелы до площади Независимости, где пройдет митинг. Затем участники акции планируют разойтись и праздновать «победу над диктатурой» на улицах, где будут развешивать бело-красно-белые флаги. С понедельника, 17 августа, объявляется общенациональная забастовка.

В 12:00 на площади Независимости рядом со зданием правительства прошла акция в поддержку Александра Лукашенко. По оценкам журналистов, там присутствовало несколько тысяч человек. По оценке МВД Беларуси — от 65 до 70 тысяч человек. Накануне акции на трассе была замечена длинная колонна автобусов, на которой, предположительно, свозили людей.

Фото: Tut.by

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