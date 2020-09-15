Восьмая казнь египетская: в Красноярске — нашествие тли. Теперь прилетели и тысячи божьих коровок

В Красноярске с начала недели наблюдается нашествие тли. Сотни тысяч мошек заполонили улицы города, а пользователи соцсетей публикуют видео, на которых из-за большого скопления насекомых, порой, трудно разобрать что-то еще. Как объясняют в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН, происходящее связано с тем, что тля начала активно размножаться из-за благоприятных погодных условий. Ученые предсказывают, что в скором времени, с первыми холодами, насекомые исчезнут с улиц города. А пока что жителям Красноярска приходится мириться с еще одной напастью — из-за обилия тли в городе стали замечать большие скопления божьих коровок — все дело в том, что тля обыкновенная входит в их рацион, поясняют ученые.