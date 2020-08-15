Опубликовано видео гибели протестующего в Минске. У него в руках нет бомбы

Осторожно! Эти кадры могут вас шокировать.

«Еврорадио» опубликовало видео гибели Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа. На кадрах видно, как он медленно идет в сторону силовиков с поднятыми руками. В его руках ничего нет. Видна вспышка от выстрела. Человек падает. По версии МВД, он погиб из-за подорвавшегося в руках взрывного устройства. Согласно свидетельству о смерти, Тарайковский получил открытую рану грудной клетки и умер от потери крови.