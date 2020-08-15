Опубликовано видео гибели протестующего в Минске. У него в руках нет бомбы
Осторожно! Эти кадры могут вас шокировать.
«Еврорадио» опубликовало видео гибели Александра Тарайковского во время протестов в Минске 10 августа. На кадрах видно, как он медленно идет в сторону силовиков с поднятыми руками. В его руках ничего нет. Видна вспышка от выстрела. Человек падает. По версии МВД, он погиб из-за подорвавшегося в руках взрывного устройства. Согласно свидетельству о смерти, Тарайковский получил открытую рану грудной клетки и умер от потери крови.
Ранее Associated Press опубликовало фото момента гибели Тарайковского. На фото видно большое пятно крови на его майке в районе груди и стоящие напротив силовики с оружием.
Обновлено: Позже АР опубликовали видео гибели Тарайковского.
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