В Тайване маленькую девочку чуть не унес в небо воздушный змей. Ее спасли

В городе Синьчжу, расположенном на северо-западе Тайваня, на фестивале «Города ветров» трехлетнюю девочку, зацепившуюся за ливреи огромного воздушного змея, унесло в небо. На видео очевидцев, ребенка качало в воздухе на большой высоте несколько секунд, после чего она полетела вниз, где зрители фестиваля бросились ей на помощь. Девочка не пострадала, из-за инцидента мероприятие было прервано.