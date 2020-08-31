В Тайване маленькую девочку чуть не унес в небо воздушный змей. Ее спасли
В городе Синьчжу, расположенном на северо-западе Тайваня, на фестивале «Города ветров» трехлетнюю девочку, зацепившуюся за ливреи огромного воздушного змея, унесло в небо. На видео очевидцев, ребенка качало в воздухе на большой высоте несколько секунд, после чего она полетела вниз, где зрители фестиваля бросились ей на помощь. Девочка не пострадала, из-за инцидента мероприятие было прервано.
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