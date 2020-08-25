В США — новая волна протестов после стрельбы полиции в афроамериканца. Видео

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На Таймс-сквер в Нью-Йорке вышли сотни протестующих после того, как полицейские стреляли в 29-летнего Джейкоба Блейка в понедельник, 24 августа, в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает NBC News. Невооруженный темнокожий мужчина при задержании получил несколько выстрелов в спину от офицера полицейского управления города, когда садился в автомобиль. Блейк был доставлен в госпиталь Милуоки, он находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Массовые беспорядки также начались и в самой Кеноше.