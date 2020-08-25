В США — новая волна протестов после стрельбы полиции в афроамериканца. Видео
Внимание: видео содержит кадры, которые могут показаться шокирующими
На Таймс-сквер в Нью-Йорке вышли сотни протестующих после того, как полицейские стреляли в 29-летнего Джейкоба Блейка в понедельник, 24 августа, в городе Кеноша, штат Висконсин. Об этом сообщает NBC News. Невооруженный темнокожий мужчина при задержании получил несколько выстрелов в спину от офицера полицейского управления города, когда садился в автомобиль. Блейк был доставлен в госпиталь Милуоки, он находится в стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии. Массовые беспорядки также начались и в самой Кеноше.
25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, от рук полицейских погиб 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Его убийство вызвало многотысячные протесты во многих городах США против расизма и произвола полиции.
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.