В порту Бейрута произошел пожар
В порту Бейрута начался пожар. Столб дыма виден за несколько километров от порта. По заявлению армии Ливана, воспламенение произошло на складе с автомобильными маслами и покрышками, который находится в свободной таможенной зоне. На месте происшествия работаю пожарные, на помощь им прислали вертолеты ливанской армии.
Ранее 4 августа в порту Бейрута произошел сильный взрыв. Причиной стала детонация 2750 тонн конфискованной аммиачной селитры. В результате взрыва погибли 190 человек, сотни жилых зданий были уничтожены или повреждены. Около шести тысяч человек получили ранения. В Бейруте до 19 сентября сохраняется режим ЧС.
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