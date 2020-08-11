В Минске мужчина с плакатом остановил поезд метро
В Минске на станции метро «Купаловская» мужчина встал на путях перед поездом. В руках у него плакат «Перестаньте убивать и калечить людей». Сотрудники службы безопасности увели его.
9 августа после выборов президента Беларуси по всей стране начались акции протеста. Люди не согласны с официальными итогами голосования, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко. Протесты жестоко подавляются милицией и ОМОНом. По всей стране отключен интернет.
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