В заповеднике Утриш под Анапой горит лес. Людей эвакуируют с пляжей

В Краснодарском крае сразу четыре лесных пожара происходят в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике. В тушении участвует 420 человек и 70 единиц техники. Лес на территории заповедника начал гореть накануне — 25 числа с прилегающих пляжей было эвакуировано около 350 человек.

По сообщению МЧС, самая сложная обстановка складывается в Анапе, между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш. Там площадь активного горения достигла 3 га. С 25 августа в городе введен режим чрезвычайной ситуации. Заявка о пожаре поступила спасателям еще в понедельник, 24 августа. По сообщению местных СМИ, на территории заповедника Утриш выгорело 102 га леса. В Анапе к ликвидации пожара привлекли более 200 человек, спецтехнику и три вертолета. Тушение затрудняется тем, что к месту пожара не может подъехать пожарная техника — это происходит из-за крутых склонов горного прибрежного массива. Причины возгорания устанавливаются.

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