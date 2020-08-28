На юг США обрушился ураган «Лаура»: его называют самым мощным в истории региона

В США на штат Луизиана обрушился ураган, получивший название «Лаура» — губернатор Луизианы сообщил о гибели, как минимум, четырех человек. Местные СМИ сообщают о шести погибших. Из-за урагана более 500 тысяч жителей остались без электричества, а на местном химическом заводе разгорелся пожар. Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в Луизиане, Техасе и Пуэрто-Рико.

В городе Лейк Чарльз грузовое судно столкнулось с мостом неподалеку от местного химического завода — из-за удара произошла утечка хлора и вспыхнул пожар. Полиция локализовала возгорание.

Аэропорт в Хьюстоне в штате Техас отменил более 60% рейсов.

Как отметил губернатор, самые серьезные повреждения были нанесены именно ветром, а не водой — волна, способная вызвать наводнения, так и не возникла. При этом по всему штату обваливаются деревья, разрушаются дома и автомобили. Губернатор обратился к местным жителям и попросил их не открывать окна и не покидать свои дома.

Эксперты ранее заявляли о том, что «Лаура» может стать самым разрушительным ураганом в истории штата. Предыдущий ураган «Катрина», настигший Новый Орлеан в 2005 году, унес жизни 1833 человек, а скорость ветра достигала 254 километров в час. Максимальная скорость ветра «Лауры» на данный момент достигала 240 километров в час в округе Кэмерон.

Как сообщают местные власти, большинство людей уже эвакуированы. При этом эвакуация затруднялась из-за пандемии коронавируса — губернатор обратился к жителям штата с просьбой, чтобы все, кто может, самостоятельно покидали дома и селились в отелях, тем самым снижая нагрузку и избегая массового скопления людей в центрах временного проживания.

Ураган «Лаура» ранее также настиг Кубу, Гаити и Доминиканскую республику — там погибли не менее 20 человек.

Фото: Brian Kahn / Twitter

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