«Уходи!» Лукашенко выступил перед рабочими минского завода. Его освистали

В понедельник утром президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на Минский завод колесных тягачей, чтобы выступить перед рабочими. Как сообщает ТАСС, он прибыл на завод на вертолете. Выступая на сцене, Лукашенко заявил, что в стране не будут проводиться повторные выборы. «Никогда вы не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал», — заявил президент, «потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все». При этом, в какой-то момент собравшиеся рабочие начали освистывать Лукашенко и кричать ему «Уходи!». Видео произошедшего появилось в белорусском телеграм-канале «Чай з малинавым варэннем». В ответ на лозунги президент Беларуси заявил: «Отвечаю вам на этот вопрос — можете еще покричать!». По сообщениям из телеграм-каналов, вертолет Александра Лукашенко уже покинул территорию завода.