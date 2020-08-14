У здания правительства в Минске силовики опустили щиты
В Минске у здания правительства бойцы внутренних войск опустили щиты перед людьми, собравшимися на площади с цветами и шариками в руках. Жители Минска бросились к ним, чтобы обнять и поблагодарить. Люди скандировали «Молодцы!»
14 августа в столице Беларуси на площади Независимости проходит протестный митинг. В нем, в частности, принимают участие бастующие рабочие работники Минского тракторного завода (МТЗ).
Фото: Петр Рузавин / Дождь
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