«У меня украли голос». Сотрудники Белорусской филармонии вышли на акцию солидарности с протестующими

Сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на акцию солидарности с протестующими. Работники в белой одежде пели песню «Магутны Божа» и держали в руках таблички с буквами, из которых складывалась фраза «У меня украли голос».

«Магутны Божа» — это стихотворение, которое написала Наталья Арсеньева в 1943 году. Композитор Николай Равенский в 1947 году переложил его на музыку и написал религиозный гимн для послевоенной белорусской эмиграции.

По всей Беларуси уже пятый день проходят стихийные массовые протесты. Люди выходят на улицы с требованием проведения честных выборов и отставки Александра Лукашенко. Известно, что задержано уже более шести тысяч человек, сотрудники милиции и ОМОНа используют против митингующих светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули. Многие люди ранены, кто-то пропал без вести.

По всей стране рабочие заводов присоединяются к акциям протеста и объявляют забастовки.

9 августа в стране пошли президентские выборы. В них, по официальным данным, победил Александр Лукашенко. Он переизбрался на шестой срок — Лукашенко правит страной уже 26 лет.

Фото: скриншот из видео Tut.by

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