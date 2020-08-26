На отель Трампа в Вашингтоне спроецировали анти-трамповские лозунги. Видео

На фасаде отеля Trump International Hotel Washington в округе Колумбия появились проекции сообщений: «У Трампа нет плана», «Хаос», «Ничего не изменится, потому что Трамп не изменится» и другие лозунги, направленные против президента США. Послания появились на здании во время Национального Республиканского съезда, который открылся 24 августа. На съезде Республиканская партия должна официально выдвинуть Дональда Трампа в кандидаты на президентских выборах 2020 года. По сообщению Associated Press, лозунги отсылают к неопределенным комментариям лидера США в интервью FOXNEWS, в котором он дал оценку ситуации с коронавирусом в Соединенных Штатах.