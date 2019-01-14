В африканской пустыне установили колонки на солнечных батареях. Теперь там вечно будет играть песня Toto — Africa

Художник Макс Сидентопф (Max Siedentopf) создал звуковую инсталляцию в пустыне Намибии. Теперь там постоянно играет песня американской рок-группы Toto — Africa. Инсталляция состоит из 6 колонок, соединенных с MP3-плеером, в котором загружена только одна песня. Сам автор заявил, что песня будет играть вечно, потому что вся конструкция постоянно подзаряжается с помощью солнечных батарей.