«Шикарная речь, многие заснули». Соперницы Лукашенко — о его обращении и сорванных встречах оппозиции с избирателями

4 августа президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с предвыборной программой в Дворце Республики. В этот же день в двух городах страны — в Слуцке и Солигорске — были сорваны встречи оппозиции с избирателями, некоторых участников задержали. Владимир Роменский весь день провел со штабами объединенной оппозиции и спросил у главного оппонента Лукашенко Светланы Тихановской, а также Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, что они думают о речи президента и сорванных акциях.