«Мамы стеной», «федералы, убирайтесь!» и слезоточивый газ: в Портленде 61 день продолжаются протесты

В американском Портленде, штат Орегон, протесты продолжаются уже больше 60 дней — они вспыхнули в мае, после убийства белым полицейским афроамериканца Джорда Флойда в штате Миннесота. Главной точкой скопления протестующих остаются улицы, прилегающие к зданию городского суда. Протестующим противостоят федеральные военизированные подразделения, которые направил в город президент Дональд Трамп.

В середине июля к протестующим в Портленде присоединилось движение американских мам, которое само себя называет «Мамы стеной». Женщины, одетые в желтые футболки, скандируют лозунги против полицейского насилия и, по их словам, добровольно берут на себя роль живых щитов между полицией и основной массой демонстрантов, среди которых много молодых людей.



Местная полиция сообщает об агрессивных действиях протестующих — так, накануне, впервые за все время протестов, в ход якобы пошли коктейли Молотова. Полицейские сообщают, что один из протестующих бросил бутылку с горючей смесью прямо на крыльцо суда, из-за чего центральный вход в здание загорелся.

Накануне федералы также применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, собравшуюся возле здания суда. Это произошло на фоне полемики между Вашингтоном и местными властями — последние потребовали от Трампа, чтобы центр отозвал федеральные подразделения, прибывшие в город, на что президент США ответил, что этого не произойдет до тех пор, пока атаки на здание суда не прекратятся. Более того, Трамп пообещал, что направит в Портленд дополнительные силы в ближайшее время.





Фото: ТАСС

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