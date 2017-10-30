«Нет желания кого-то крючить, тащить»: Путин о делах Белых и Серебренникова, нападении на Фельгенгауэр и сборе биоматерила россиян

30 октября состоялась встреча членов совета по правам человека с Владимиром Путиным. На ней правозащитники попросили президента покончить с «холодной гражданской войной» в России, остановить политические процессы, пересмотреть подход к системе помилования и обратить внимание на нарушение конституции во время проведения массовых акций протеста.

Правозащитница Людмила Алексеева, поднимая тему несовершенства института помилования в России, поручилась за бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в получении взятки. В ответ Путин назвал «странной» ситуацию, когда губернатор «берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах».

После Алексеевой с речью выступил журналист Николай Сванидзе, который призвал президента обратить внимание на нарушение конституции во время проведения акций протеста. Отдельно Сванидзе подчеркнул, что региональные власти всеми способами стараются сорвать выступления сторонников политика Алексея Навального. Путин в ответ указал, что организаторы часто сами идут на обострение, и диалог надо вести «с обеими сторонами этого процесса».

Журналист Станислав Кучер рассказал Путину, что многие его знакомые уезжают из страны из-за растущей атмосферы ненависти и состоянии «холодной гражданской войны в России». Кучер в том числе напомнил о процессе над режиссером Кириллом Серебренниковым и о нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Путин призвал не связывать эти события с политикой. «Ну, больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — прокомментировал Путин нападение на Фельгенгауэр.

«Ну, дело Серебренникова? Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — сказал президент о деле «Седьмой студии». «Нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать», — добавил он.

В конце заседания члены СПЧ рассказали Путину, что почти миллион просмотров видеотрансляций с избирательных участков в Единый день голосования был осуществлен из-за рубежа. «Вопрос — для чего такое количество интересантов смотрят наши выборы и проводят видеозапись фактически образа человека и как он дальше будет использоваться», — сказал председатель совета общественной организации «Российский общественный институт избирательного права» Игорь Борисов.

Путин в ответ сказал, что кроме «образов» иностранцы «целенаправленно и профессионально» собирают «биологический материал» россиян. «По поводу того, что образы наших граждан, избирателей собирают и как-то используют. Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем, по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается», — сказал Путин.

Фото: kremlin.ru