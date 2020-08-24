Сотни поваленных деревьев и затопленные улицы: последствия разрушительного шторма в Вероне
В воскресенье на севере Италии в городе Верона произошел сильный шторм, сообщает Сorriere della Sera. Местные службы спасения зарегистрировали более 200 вызовов. На видео очевидцев в социальных сетях можно увидеть вырванные с корнем деревья и улицы, залитые водой. Сообщается, что из-за сильной грозы повалило более 500 деревьев. Град также побил виноградники в соседнем регионе Вальполичелла. О погибших или пострадавших не сообщается.
Фото на превью: instagram / jesuis_alessandra_alex_
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