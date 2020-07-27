Сергей Шнуров присоединился к колонне протестующих в Хабаровске. Видео
Лидер «Группировки „Ленинград“», сопредседатель «Партии Роста», генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров присоединился к колонне протестующих в Хабаровске, сообщает корреспондент Дождя. Он догнал процессию митингующих и продолжил двигаться с ними по центру города. Ранее Шнуров поддержал протестующих в Хабаровске, опубликовав стихотворение об этом в своем аккаунте Instagram. Стихийные протесты в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала начались 11 июля. Его арестовали по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах.
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