Росгвардия сняла ролик по мотивам популярной видеоигры The Last Of Us. С военным оркестром и спецназовцами
27 июля Росгвардия опубликовала на своем официальном YouTube-канале видеоролик — свое «необычное видение» сюжета известной игры The Last of Us под оркестровый вариант саундтрека «Trust Us» («Верьте в нас»). В ролике росгвардейцы спасают взятого в заложники ребенка, потом возвращают его родителям и дарят ему на память шеврон-патч.
The Last of Us — постапокалиптическая игра в жанре экшн с элементами саспенс-ужастика, действие проходит на руинах цивилизации спустя двадцать лет после глобальной пандемии, в результате которой большая часть людей превратилась в зомби, а главный герой спасает девочку, у которой обнаружился иммунитет и которую хотят использовать для создания вакцины.
Не бойся быть свободным. Оформи донейт.
Купите подписку
Вы уже подписчик? Войти