Рабочие БелАЗа объявили забастовку и скандируют «Уходи!»

Сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино объявили забастовку. Как сообщило издание Tut.by, сотрудники нескольких цехов собрались на площади внутри завода, прекратив работу. Люди требуют отставки президента Беларуси Александра Лукашенко и собираются встретиться с руководством завода с требованием честных выборов.

Лукашенко, по официальным данным, одержал победу на президентскихвыборах 9 августа, переизбравшись на шестой срок. Он правит страной уже 26 лет.

После его победы по всей стране вспыхнули массовые протесты. Задержано уже более шести тысяч человек, многие пропали без вести.

Фото: скриншот из видео Tut.by

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