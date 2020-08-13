Рабочие завода МАЗ в Минске вышли на забастовку

Рабочие Минского автомобильного завода присоединились к забастовкам в поддержку протестующих против президента Беларуси Александра Лукашенко. Люди, собравшиеся возле завода, скандируют «Уходи!»

По всей Беларуси начались протесты после официальной победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Мирных протестующих жестко задерживают сотрудники ОМОНа, они используют светошумовые гранаты, дубинки и резиновые пули. Задержано уже более шести тысяч человек, многие пропали без вести.

Против полицейского насилия и с требованием проведения честных выборов рабочие заводов объявляют забастовки — ранее на работу не вышли сотрудники БелАЗа.

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.