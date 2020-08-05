Прототип Starship SN5 Илона Маска «прыгнул» на 150 метров и успешно приземлился

Компания Space X Илона Маска провела первые испытания прототипа второй ступени ракеты Starship, призванной в будущем заменить ракеты Faclon. В ходе тестового «прыжка» прототип поднялся на 150 метров в высоту, завис в воздухе и опустился на землю, сохранив вертикальную ориентацию.

Starship — сверхтяжелая ракета, состоящая из двух ступеней, которые могут быть использованы более одного раза. Вторая ступень, безопасную посадку которой испытывала Space X, может перевозить как грузы, так и пассажиров. Ее преимущества заключаются в увеличенной грузоподъемности — она выдерживает вес до 100 тонн — а также в возможности дозаправки от других Starship уже после выхода на орбиту.

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