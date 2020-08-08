На акции «Кормим голубей» в Петербурге задержали активистку. Видео
8 августа в Санкт-Петербурге прошла акция солидарности с Хабаровском и Беларусью «Кормим голубей». В ходе акции полицейский вырвал из рук одной из активисток плакат. Когда она попыталась отобрать его обратно, другие полицейские ее скрутили и унесли в автозак, пока толпа скандировала «Позор». Участники акции сообщили, что активистка несовершеннолетняя.
Видео: Денис Кабаков
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