Грустным пингвинам из британского зоопарка подарили машину для мыльных пузырей. Теперь они счастливы

Пингвинам в британском зоопарке города Ньюквей Newquay Zoo подарили машину для мыльных пузырей, чтобы животные не скучали. Из-за пандемии коронавируса и отсутствия посетителей в зоопарке у пингвинов изменился распорядок дня — поэтому животные чувствовали себя подавлено.

Анонимный спонсор пожертвовал сотрудникам зоопарка машину для мыльных пузырей, чтобы развлечь пингвинов. Об этом представители зоопарка написали в своем Instagram. Издание Bored Panda отмечает, что пингвины — это очень социальные животные, поэтому если их не развлекать, то они быстро впадают в подавленное состояние. После того, как птицам принесли машину для пузырей, они стали сначала наблюдать за тем, как она надувает мыльные пузыри, а после этого стали за ними бегать и лопать их клювом.

Смотритель зоопарка рассказал изданию, что пингвины — хищные птицы, поэтому они очень часто гоняются за разными предметами, так работают их рефлексы. Помимо этого, такие «погони» помогают им поддерживать физическую форму.

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