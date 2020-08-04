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«Осетровая луна». Как выглядело последнее летнее полнолуние-2020

4 августа, 17:36
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В ночь с 3 на 4 августа прошло последнее летнее полнолуние в 2020 году, получившее название «осетровой луны». Название связано с тем, что в это время года в Северной Америке ловят осетра. Также полную луну в августе иногда называют «ежевичной» и «улетающей» в честь сезона сбора ягоды и начала осенней миграции перелетных птиц. Полнолуние можно было видеть во многих точках мира, в том числе в Париже и в Тегеране. 

Видео: Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly 

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