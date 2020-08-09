Очередь у посольства Беларуси в Москве растянулась на километр. Видео

У посольства Беларуси в Москве выстроилась огромная очередь из желающих проголосовать на выборах. Цепочка людей растянулась на километр: от улицы Маросейка (где находится посольство) по Армянскому переулку, через Малый и Большой Златоустинский переулки до Мясницкой улицы, где она заворачивает на Кривоколенный переулок.

9 августа в Беларуси проходят выборы президента. Александр Лукашенко шестой раз выдвигается на пост президента. Двух его главных оппонентов арестовали, еще один — покинул страну. Основной соперник действующего президента — Светлана Тихановская. Ее поддержали другие оппозиционные штабы — Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Корреспонденты Дождя Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов были задержаны в Минске. Связи с ними нет. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Дождя заявила, что посольство России в Беларуси подключилось к разрешению этой ситуации и журналистам оказывается консульская помощь.