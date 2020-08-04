«По чистой случайности мы сейчас не рядом с ними». Бывшие и нынешние политзаключенные призвали прийти на приговор по делу «Нового величия»
6 августа в Люблинском суде будут оглашать приговор фигурантам дела «Нового величия». Политзаключенные по разным делам записали видеообращение в поддержку фигурантов и призвали всех неравнодушных прийти к суду на оглашение приговора. В видео снялись Мария Алехина, Надежда Толоконникова, Егор Жуков, Алексей Малобродский, Юлия Цветкова, Павел Устинов, Алексей Миняйло, Самариддин Раджабов, Влад Барабанов и Ольга Шалина.
15 марта 2018 года СК Москвы обвинил 10 человек в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Все они общались в одном чате в Telegram. Фигурантам дела грозит до 7,5 лет реального лишения свободы.
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