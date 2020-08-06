Оглашение приговора по делу «Нового величия». У здания суда собрались активисты, политики и журналисты
6 августа Люблинский суд огласит приговор по делу «Нового величия», к зданию суда пришли активисты, политики и журналисты, чтобы поддержать фигурантов. Прокуратура запросила сроки от условных до семи с половиной лет лишения свободы для десятерых фигурантов. Нескольких активистов в полицейской форме и одиночного пикетчика уже задержали. Корреспондент Дождя Эдуард Бурмистров находится у здания суда, он поговорил с политиками Дмитрием Гудковым и Ильей Яшиным, с журналистами Николаем Сванидзе и Ильей Азаром, активисткой Марией Алехиной, а также адвокатом Марией Эйсмонт, которые пришли на оглашение приговора по этому делу.
В 2018 году десять молодых людей, в том числе 17-летнюю Анну Павликову, задержали. Им предъявили обвинение по по ст. 282.1 УК, «организация экстремистского сообщества». У нее и другой молодой девушки, Марии Дубовик, обнаружились заболевания, появившиеся или обострившиеся за время пребывания в СИЗО. Спустя несколько месяцев и после Марша матерей в их поддержку, девушек перевели под домашний арест.
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