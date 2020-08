«Каждая секунда великолепна». Nike сняла новую спортивную рекламу. Монтаж в ней — возможно, лучшее, что вы сегодня увидите

Ролик для Nike был сделан компанией Wieden + Kennedy. Для создания ролика агентство изучило более 4000 разных видео — в финальный монтаж вошли фрагменты из 72 роликов.

Так, были использованы видеовставки с разными знаменитыми спортсменами, в том числе в видео появляются баскетболист ЛеБрон Джеймс, футболисты Криштиану Роналду и Киллиан Мбаппе, футболистка Меган Рапино, теннисистка Серена Уильямс и другие.

Пользователи сети восхищаются монтажом в новой рекламе Nike.

This is so good. Every second is brilliant. https://t.co/xkQScqrLz4 — Trendulkar (@Trendulkar) July 30, 2020

«Это так хорошо. Каждая секунда великолепна»

«Монтаж просто взрывает мой мозг! Эпично!»

Nike haciendo lo que mejor sabe hacer...

“Nothing can stop what we can do together” #YouCantStopUs pic.twitter.com/iJJa0yR5ky — Brand + Off + On (@BrandOffOn) July 30, 2020

«Nike сделали то, что умеют лучше всего»

I like it when corporates get political for a change!

Some next level ideation and match cuts/editing. @Nike raised the bar! 🍻#YouCantStopUs https://t.co/NQrsn4k8C6 — Jennifer Shaheen Hussain (@Hushjenn) July 31, 2020

«Люблю, когда корпорации политизируются, чтобы добиваться перемен! Это новый уровень сознания и монтажа. Nike подняли планку»

