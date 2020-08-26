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«Нам нужна помощь мира, может быть, даже и России». Светлана Алексиевич пришла на допрос в СК Беларуси

26 August, 14:33
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Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета по передаче власти в Беларуси, писательница Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет Беларуси по так называемому «делу о захвате власти». Перед тем как войти в здание СК, Алексиевич пообщалась с собравшимися журналистами и рассказала о том, какие она видит пути разрешения политического кризиса в стране.

 

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