«Нам нужна помощь мира, может быть, даже и России». Светлана Алексиевич пришла на допрос в СК Беларуси

Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета по передаче власти в Беларуси, писательница Светлана Алексиевич пришла на допрос в Следственный комитет Беларуси по так называемому «делу о захвате власти». Перед тем как войти в здание СК, Алексиевич пообщалась с собравшимися журналистами и рассказала о том, какие она видит пути разрешения политического кризиса в стране.