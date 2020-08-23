Лукашенко в бронежилете и с оружием в руках прилетел во Дворец Независимости. Видео

Появилось видео того, как президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете во дворец Независимости в Минске. На видео видно, что он одет в бронежилет и у него в руках автомат. Рядом с ним с оружием в руках идет его сын Коля. Слышно, как Лукашенко говорит кому-то: «Отстань», а затем спрашивает: «Там никого не осталось, да?» Сегодня, 23 августа, в столице Беларуси проходит многотысячная акция «Марш новой Беларуси». В ней, по сообщению Tut.by, приняло участие более ста тысяч человек.