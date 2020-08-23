«Вы красавцы! Мы с ними разберемся». Лукашенко поблагодарил силовиков, которые стояли в оцеплении перед Дворцом Независимости

Александр Лукашенко с автоматом в руках и в бронежилете вышел к силовикам, которые стояли в оцеплении перед Дворцом Независимости. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Мы с ними разберемся», — сказал им президент. Люди в военной форме ответили на это аплодисментами.

Сегодня, 23 августа, в Минске прошла мирная акция протеста против переизбрания Лукашенко на шестой срок «Марш новой Беларуси». В ней приняло участие более 100 тысяч человек, как передает Tut.by. Протестующие прошли шествием от площади Независимости к стеле «Минск — город-герой», которая была оцеплена военными, по периметру стояли металлические ограждения с колючей проволокой. Путь к Дворцу Независимости, который находится неподалеку, был перегорожен силовиками.

Когда акция подходила к концу, появилось видео, как Лукашенко вместе с сыном Колей прилетают на вертолете ко Дворцу. Они облачены в бронежилеты, в руках — автоматы. Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт заявила, что Лукашенко облетел город, чтобы с высоты посмотреть на «так называемый митинг».

Также она добавила, что все это время президент находился во Дворце. «В том числе в тот момент, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания», — сказала она. «Смелости у митингующих хватило ненадолго, увидев, что может случиться, эти люди развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — заявила Эйсмонт.

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