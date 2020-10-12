Жители Лондона устроили матч по крикету на улице, несмотря на коронавирус
С 24 сентября лондонские бары и пабы обязаны закрываться в 22:00 — такое ограничение ввели из-за распространения коронавируса. Из-за этого после закрытия заведений на улицах образуются толпы. В воскресенье, 11 октября, на одной из улиц Лондона британцы устроили импровизированный матч по крикету. На видео, опубликованном в Twitter, можно заметить, что многие из них не соблюдают социальную дистанцию и не носят маски. Накануне, 10 октября, в Лондоне выявлено более 15 тысяч новых случаев заражений.
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