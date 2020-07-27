«Плывем!» В соцсетях выкладывают видео последствий ливня в Москве

На Москву обрушился сильный ливень. Некоторые улицы, дороги и подземные переходы оказались затоплены. Наиболее мощный удар стихии пришелся на север столицы.

В центре для пожилых людей «Вторая молодость» подтопило полуподвальное помещение, в котором находились десять человек. Обошлось без пострадавших.

Также подтопило жилой комплекс «Грин-парк» в Москве — очевидцы выложили видео, как потоки воды текут по коридорам.

Зону кладовых помещений в ЖК "ГринПарк" тоже подтопило. Жильцы массово пытаются спасти свои вещи. Что и говорить, качество строительства - на пятерку!



Интересны комментарии застройщика и управляющей компании. Хотя наверняка это все фейк и постанова pic.twitter.com/WPJyPMyaH0 — Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 27, 2020

Москвичи стали выкладывать видео затопленных улиц и переходов в соцсети. Кто-то пошутил, что вместо поездки на такси удалось прокатиться на катере:

Некоторые шутили, что ливень — это плачь небес из-за ухода Тимати из Black Star, о чем он объявил несколькими часами ранее.

В Марфино льет как из ведра. Есть теория, что это так плачут небеса из-за ухода Тимати из Black Star pic.twitter.com/cyFQhzUv2x — Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 27, 2020

Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило — потоки воды текли по ступеням перехода.

Люди надевали пакеты на обувь, чтобы не промокнуть:

Но, в конце концов, для кого-то и море по колено, если пересекать его вместе.

Никакая непогода не помеха для романтики pic.twitter.com/rZz521yC4M — Дикая Москва (@WildWildMoscow) July 27, 2020

Не бойся быть свободным. Оформи донейт.