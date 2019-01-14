«Это территория России»: Лавров о переговорах с Японией по Курилам

14 января глава МИД Сергей Лавров встретился с японским коллегой Таро Коно, чтобы начать мирные переговоры. В четверг 10 января Министерство иностранных дел России вызвало посла Японии, чтобы обсудить высказывания руководства о принадлежности Курильских островов. Лавров в своем заявлении журналистам сказал, что обозначение островов как «северные территории» в законодательстве Японии является «неприемлемым», и назвал Курилы «территорией России».