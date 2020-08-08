«Кремль в коме. Когда отключить его от аппарата — решаем мы». Протесты в Хабаровске, день 29-й

Утром 8 августа протестующие в Хабаровске вновь стихийно вышли на шествие по улицам города, которое завершилось многотысячным митингом на площади Ленина. Таким образом, местные жители протестуют уже 29-й день подряд — акции начались после того, как полиция арестовала экс-губернатора региона Сергея Фургала и продолжились после назначения на его место врио Михаила Дегтярева из партии ЛДПР. По оценкам полиции, на митинг вышло не более 3 тысяч человек, журналисты и эксперты утверждают, что участников акции было в разы больше, но пока не приводят точных оценок. Мария Борзунова работала на митинге в центре Хабаровска. Дождь собрал самые яркие эпизоды мероприятия.