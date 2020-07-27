Концерт вверх ногами. В Нанте пианист сыграл на рояле, подвешенном на строительном кране
Швейцарский пианист Ален Рош устроил необычный концерт: он играл на пианино, подвешенном вертикально на строительном кране на высоте около сорока метров. Концерт прошел во французском Нанте 24 июля. За выступлением наблюдали более ста человек. Своим выступлением музыкант хотел показать, что необходимо «перевернуть кодексы и условности», и предложить зрителям иной взгляд на привычные вещи.
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