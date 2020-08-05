Как выглядят улицы Бейрута наутро после взрыва в порту. Видео

Взрыв, произошедший накануне в столице Ливана, Бейруте, унес жизни более чем сотни человек, сообщает местное отделение Красного Креста. Организация также говорит, что пострадали более 4 тысяч человек, при этом подчеркивая, что это число может увеличиться. Между тем, улицы в столице Ливана завалены мусором, обломками разрушенных зданий и осколками окон, выбитых взрывной волной.

Издание The Telegraph опубликовало видео, снятое с дрона, на котором наглядно виден масштаб разрушений в городе.

Точная причина взрыва до сих пор не установлена. Изначально сообщалось, что сдетонировала пиротехника, хранившаяся на складе. Позднее высший совет Ливана заявил, что взорваться могли вещества, которые были конфискованы в 2014 году с судна «Росус», принадлежащего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину — и с тех пор хранившиеся в порту.

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