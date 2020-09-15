Японский инженер пытается создать бегающего робота за 100 дней. Все фейлы он собрал в одном видео

Японский инженер Такаши Кабураги пытается создать бегающего робота человеческого размера (ростом 180 сантиметров) за 100 дней. Изобретатель стал подробно рассказывать о ходе проекта в Twitter — короткие видео, которые он успел снять за 50 дней работы, инженер превратил в ролик о фейлах и прогрессе в процессе создания робота.

По задумке, робот, которого хочет спроектировать Кабураги, должен уметь бегать, но не обязательно останавливаться. Рост робота должен соответствовать росту инженера — 179 см, однако это условный показатель, так как у робота, скорее всего, не будет верхней части туловища.

Сначала инженер создал миниатюрную версию робота — его ноги были вырезаны из пластика и держались на шарнирах, а поэтому у него не сгибались колени и ступни.

Кабураги стал снимать себя на камеру на стадионе во время спортивных занятий, чтобы тщательнее изучить технику человеческого бега и учесть это при проектировании.

На 12 день эксперимента Кабураги сделал роботу коленный сустав, однако он все равно падал. Тогда инженер принялся за версию робота человеческого размера — у него вышла модель ростом 187 сантиметров.

После месяца работы Кабураги сделал для робота беговые кроссовки, а на 50 день эксперимента инженер добился того, что с посторонней помощью робот способен бегать, а также самостоятельно может сделать несколько шагов.

Такаши Кабураги стал известен в 2018 году — тогда он, после двух лет работы, спроектировал самособирающийся кубик Рубика — он внедрил в него сервомоторы, которые были запрограммированы на автоматическую сборку.