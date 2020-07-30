Хадж во время ковида: как эпидемия изменила главный ритуал ислама

Тысячи верующих прибыли в главную мечеть в Мекке перед началом ежегодного мусульманского ритуала. Посетители мечети соблюдают ограничения, введенные из-за пандемии: носят маски и держат социальную дистанцию во время молитвы.

СМИ пишут, что у участников ритуала перед входом в мечеть измеряют температуру, также им запрещено целовать целовать мусульманскую святыню Каабу (это является традицией). По сообщениям власти, в этом году паломников приехало значительно меньше: если обычно в Саудовскую Аравию приезжает около 2,5 миллионов человек, то в этом году из-за пандемии коронавируса там присутствует небольшая группа из нескольких тысяч человек — они уже находятся на территории государства и могут принять участие в ритуале.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Королевстве Саудовская Аравия зарегистрировано более 270 000 случаев коронавируса.

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