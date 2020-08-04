«Дайте спасти страну!» Главное из выступления Лукашенко за пять дней до выборов — протесты, Россия, девяностые

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с посланием к народу за пять дней до выборов главы государства. Он рассказал о мерах по борьбе с эпидемией коронавируса, вызовах 2020 года для ведущих стран мира и Беларуси, об отношениях с Россией, попытках дестабилизировать ситуацию внутри страны и о протестах. Пересказываем главное.

Фото: сайт президента Беларуси

Планета скатывается в пропасть

Лукашенко начал свою речь с международной повестки — он упомянул пандемию коронавируса, которая стала вызовом для многих стран, торговые войны, протесты и вооруженные конфликты. «США вступили в период протестной турбулентности. В Китае вспыхнул Гонконг. Полыхнуло на индийско-китайской границе. Заискрило на границе между Индией и Пакистаном. В Северной Африке сохраняются пылающие очаги нестабильности. Нагнетаются страсти вокруг Ирана, Венесуэлы, КНДР. На постсоветском пространстве не все гладко», — сказал Лукашенко.

По его словам, вся планета «постепенно, но уверенно скатывается к пропасти». «Кажется, что достаточно зажечь простую спичку, и планета взорвется», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь «на этом геополитическом разломе» — «единственное спокойное звено в центре Евразии, живущее своим умом».

При этом Россия, по словам Лукашенко, всегда останется ближайшим союзником Беларуси, несмотря на то что российские власти променяли братские отношения на партнерские.

О протестах и предвыборных обещаниях

В обращении Лукашенко много говорил о будущем Беларуси и о том, что нельзя допустить «возвращения в 90-е». В частности, он обратил внимание на призыв оппозиции вернуться к конституции 1994 года. «Призыв альтернативщиков провести реформы через возврат к лихим 90-м — это подарок криминалу <...> Тем, кто стоит за этими заявлениями, нужна неразбериха в стране, чтобы порезать госсобственность и лишить народ того, на чем он стоял и стоит всегда», — заключил он.

Лукашенко повторил тезисы своей предвыборной программы — в следующие пять лет средняя зарплата в Беларуси возрастет в два раза, а демографическая ситуация улучшится. По его словам, в стране выросло поколение молодых людей, способных мыслить независимо, но некие силы, которых он называет «кукловодами», пытаются управлять ими и толкать их на «пагубные поступки», в том числе при помощи лозунгов вроде «не дай украсть свой голос».

«Услышал и сразу понес в массы – не надо осмысливать, а осмысливать нужно! Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас не упрекали в цензуре», — отметил Лукашенко, призвав молодых людей сохранять рассудительность. Также Лукашенко призвал население приходить на выборы 9 августа и голосовать как угодно, но не «на эмоциях».

О задержанных россиянах

Отдельно Лукашенко упомянул попытки дестабилизировать обстановку в Беларуси, в частности, организацию «бойни в центре Минска». По его словам, на это направлены миллиарды, а задержанные в конце июля россияне — часть этого плана. По словам президента, на допросе они рассказали, что местом их назначения была Беларусь, а заявления представителей России об их поездке в Стамбул — «вранье».

Также Лукашенко добавил, что у него есть информация еще об одном отряде иностранцев, который перебросили на юг Беларуси. Других деталей он не уточнил.

Лукашенко закончил свое послание словами о том, что даже без него белорусский народ сможет себя защитить. «У нас есть и милиция, и армия и спецслужбы <...> Страну мы вам не отдадим. За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша любимая, а любимую не отдают», — заключил Лукашенко.