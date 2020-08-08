«Это глупость»: сенатор от Хабаровского края вышла к протестующим и прокомментировала заявления об иностранном следе в протестах

Сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова вышла к протестующим, собравшимся возле здания краевого правительства в 29-й день массовых протестов. Она назвала глупостью информацию о том, что к организации протестов в Хабаровском крае причастны иностранцы.

«Никакого иностранного следа здесь не наблюдается. По моему мнению, это самоорганизация масс в результате общей трагедии. Это беспрецедентное событие», — заявила Грешнякова.

На вопрос о том, упадет ли рейтинг ЛДПР на фоне происходящего, поскольку «многие поменяли свое мнение» о партии, Грешнякова сказала, что «вы сами ответили на свой вопрос».

По словам сенатора, ее возмутило, что государственные каналы «проигнорировали» массовые протесты в Хабаровске. «Мы все налогоплательщики. Если это государственные каналы, значит они должны объективно освещать ситуацию», — сказала Грешнякова.

Она также отметила, что еще не встречалась с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым, поэтому пока не может комментировать его работу.

24 июля Дегтярев заявил, что к организации протестов в Хабаровском крае причастны иностранные граждане, которые прилетели в регион «раскачать ситуацию». Позже он сказал, что его слова вырвали из контекста.