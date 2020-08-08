«Если любишь — отпусти». Тихановская, Цепкало и Колесникова записали обращение перед выборами

Кандидат в президенты Светлана Тихановская, а также Вероника Цепкало и Мария Колесникова записали обращение к белорусам, силовикам и президенту страны Александру Лукашенко. Видео выложено на YouTube в пятницу, 7 августа, перед днем тишины.

В ролике Тихановская подчеркнула, что «белорусы не собственность, а страна не должна принадлежать одному человеку». Говоря о протестах, они отметили, что «Беларусь проснулась и уже не уснет» и «эти события войдут в мировую историю». Обращаясь к милиции, Колесникова сказала, что они «не боятся силовых структур и гордятся ими», а также выступают против столкновений народа с правоохранительными структурами.

«Власти говорят, что Беларусь любимая, а любимую не отдают (так заявил Александр Лукашенко в ежегодном послании 4 августа. — прим. Дождь). Мы говорим им: насильно мил не будешь, если любишь — отпусти», — говорится в обращении.

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8 августа. Александр Лукашенко выдвигается на пост президента в шестой раз. Двоих его главных соперников арестовали, еще один покинул страну. Основным оппонентом действующего президента считается Светлана Тихановская. В случае победы она обещает освободить политзаключенных и провести честные выборы, на которые допустят всех кандидатов.

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