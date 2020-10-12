«От ударов и крови на лице я ничего не видел». В Минске силовики избили брата биатлонистки Домрачевой

Во время разгона протестующих в Минске 11 октября был жестоко избит и задержан Никита Домрачев — брат биатлонистки, четырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. Он был доставлен в РУВД, из которого на скорой его увезли в больницу.

Домрачев рассказал в интервью изданию Tut.by, что он ехал на велосипеде к матери. Неожиданно на него выбежали силовики с дубинками, он повернул от них в другую сторону, откуда выбежала другая группа силовиков. Они повалили его на землю и начали избивать. «У меня посыпались искры из глаз, текла по голове кровь», — рассказал Домрачев. Он добавил, что его с другими задержанными возили в микроавтобусах больше часа, при этом медицинскую помощь ему не оказали, только «дали бинт, чтобы остановить кровь».

«Там мне угрожали, тыкали дубинкой. От ударов и крови на лице я ничего не видел. В какой-то момент я думал, что ослеп, и просил вызвать скорую», — рассказал он.

В РУВД на Домрачева, по его словам, составили протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. Из отделения его увезли на скорой в больницу, на следующий день он, отказавшись от госпитализации, уехал домой.

Tut.by выложил фотографии Домрачева после выписки. В разговоре с изданием он отметил, что хочет подать заявление на действия силовиков.

11 октября в Беларуси прошла акция протеста «Марш гордости». По сообщениям правозащитного центра «Вясна», по всей стане задержаны более 600 человек. Из них в Минске — около 500. В Минске силовики применили против протестующих водометы, светошумовые гранаты и дубинки.