Более 100 тысяч человек на «Марше новой Беларуси» в Минске. Как это было — за 2 минуты

23 августа в столице Беларуси прошла многотысячная акция «Марш новой Беларуси» против Александра Лукашенко и за честные выборы. На улицы Минска вышли более 100 тысяч человек, по информации Tut.by. Люди скандировали «Уходи», «В отставку», «Жыве Беларусь», «Трибунал», «Не простим». Колонна протестующих проследовала от площади Независимости до стелы «Минск — город-герой». Мемориал оцепили силовики, по периметру были выставлены металлические заграждения с колючей проволокой. Накануне министр обороны республики Виктор Хренин заявил, что армия берет под свой контроль памятники Второй мировой войны. «В случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах — вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией», — было написано капсом в официальном сообщении министерства.